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على مدار الساعة.. 3 عيادات طبية متكاملة تقدم خدماتها بـ"كوب 16"

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عبدالعزيز العمري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل الصحة القابضة مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) الذي يقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، من خلال توفير خدمات طبية متكاملة للزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، دعمًا للمبادرات العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي.
تتوزع الرعاية الصحية المقدمة على 3 عيادات طبية متكاملة تعمل على مدار الساعة في مناطق المعرض المصاحب للمؤتمر، إلى جانب توفير عدد من المسعفين، وسيارة إسعافات، وأيضًا تأمين وسائل نقل مخصصة مثل سيارات القولف والسكوترات الطبية لتسهيل الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
عيادات طبية تقدم خدماتها لزوار COP16 - اليوم

الخدمات الصحية

وفي جناحها المشارك، تستعرض الصحة القابضة أحدث الابتكارات والخدمات الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى خدمات طبية متقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية 2030.
عيادات طبية تقدم خدماتها لزوار COP16 - اليوم
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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