- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. 3 عيادات طبية متكاملة تقدم خدماتها بـ"كوب 16" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل الصحة القابضة مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) الذي يقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، من خلال توفير خدمات طبية متكاملة للزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، دعمًا للمبادرات العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي.
تتوزع الرعاية الصحية المقدمة على 3 عيادات طبية متكاملة تعمل على مدار الساعة في مناطق المعرض المصاحب للمؤتمر، إلى جانب توفير عدد من المسعفين، وسيارة إسعافات، وأيضًا تأمين وسائل نقل مخصصة مثل سيارات القولف والسكوترات الطبية لتسهيل الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
تتوزع الرعاية الصحية المقدمة على 3 عيادات طبية متكاملة تعمل على مدار الساعة في مناطق المعرض المصاحب للمؤتمر، إلى جانب توفير عدد من المسعفين، وسيارة إسعافات، وأيضًا تأمين وسائل نقل مخصصة مثل سيارات القولف والسكوترات الطبية لتسهيل الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.