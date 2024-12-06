شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم GPE والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك وفد من وزارة التعليم، برئاسة وكيل الوزارة للتعاون الدولي الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، التي انعقدت يومي 4 و5 ديسمبر 2024 في إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب رئيس مجلس إدارة المنظمة الرئيس جاكايا كويكتي بالوفد السعودي، فيما ألقى وكيل الوزارة للتعاون الدولي كلمة خلال الاجتماع أكد فيها التزام المملكة بدعم التعليم العالمي، مسلطاً الضوء على التحولات النوعية التي يشهدها نظام التعليم السعودي، وترحيب المملكة بتعزيز شراكتها مع المنظمة في المستقبل، بما يسهم في تحقيق أهداف التعليم المستدامة.

وتناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل التعليم العالمي، من أبرزها مناقشة استراتيجية المنظمة لعام 2030، وعرض تقرير الأداء السنوي للمنظمة لعام 2024، واعتماد قرارات وإجراءات تطوير عمل المنظمة، بالإضافة إلى استعراض تقارير المساهمات والتنبؤات المالية للسنوات المقبلة.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور ناصر العقيلي بمعالي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات الدكتورة ريم الهاشمي، حيث ناقش الجانبان أهمية مساهمة المملكة في دعم منظمة GPE، وتجربة الإمارات في الانضمام إلى مجلس إدارة المنظمة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لتبادل الخبرات وإثراء التجارب المشتركة في مجال التعليم.

وتأتي مشاركة المملكة في اجتماعات GPE ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في التعليم، بعد أن وقّع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان والرئيس التنفيذي للمنظمة السيدة لورا فريجنتي. اتفاقية شراكة مع المنظمة لدعم التعليم في البلدان منخفضة الدخل، في فبراير 2024 م

وتعد منظمة الشراكة العالمية للتعليم (GPE) أكبر صندوق دولي مخصص لدعم التعليم في الدول منخفضة الدخل، حيث تعمل تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى توفير تعليم شامل وجيد للأطفال، ويشرف مجلس إدارة المنظمة، الذي يضم ممثلين عن الدول المانحة والشركاء العالميين، على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها.