منشآت تُطلق أسبوع التصدير والاستيراد الأسبوع المقبل

تُنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات "أسبوع التصدير والاستيراد"، بمشاركة عددٍ من الجهات الممكنة من القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 8 -12 ديسمبر الحالي؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

ويهدف "أسبوع التصدير والاستيراد" الذي تُشارك فيه عدد من الجهات الممكنة، مثل: هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة المواصفات السعودية، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة مدن وغيرها من الجهات، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في قطاع التصدير والاستيراد، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وتُقدم خلال الأسبوع مجالس دعم المنشآت والعديد من اللقاءات الحضورية والافتراضية وقصص النجاح في القطاع؛ من خلال مشاركة سعادة نائب الرئيس لبيئة التصدير وأمانة اللجان بدر بن فهد الربدي، ونائب الرئيس لتمكين المصدرين ياسر بن عبدالله السبالي، ونائب الرئيس لقطاع صُنع في السعودية والترويج فيصل بن أحمد المغلوث، ونائب الرئيس التنفيذي لصادرات الخدمات سعود بن حمد القبلان، ونائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتخطيط محمد سعيد الغامدي، كما سيتضمن الأسبوع تقديم مجموعة من الاستشارات والإرشاد وورش العمل؛ لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع التصدير والاستيراد.وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تدعو الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التصدير والاستيراد، بالتسجيل عبر الرابط للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.