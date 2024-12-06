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بعد تعليق الخدمة.. مترو الرياض يوفر حافلات ترددية للمسار الأزرق

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق الخدمة.. مترو الرياض يوفر حافلات ترددية للمسار الأزرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مترو الرياض توفير حافلات ترددية لنقل الركاب بين محطتي STC ومصرف الإنماء على المسار الأزرق، وذلك بعد تعليق الخدمة جزئياً بين هاتين المحطتين بسبب العبث بمقابض الطوارئ.
وأكدت إدارة قطار الرياض أن الحافلات ستعمل على نقل الركاب بين المحطتين بشكلٍ مباشر وبدون توقف، وذلك لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن.

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ودعت إدارة القطار الركاب إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بتعليمات السلامة، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح العطل وإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت.
مترو الرياض - اليوم
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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