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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق الخدمة.. مترو الرياض يوفر حافلات ترددية للمسار الأزرق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مترو الرياض توفير حافلات ترددية لنقل الركاب بين محطتي STC ومصرف الإنماء على المسار الأزرق، وذلك بعد تعليق الخدمة جزئياً بين هاتين المحطتين بسبب العبث بمقابض الطوارئ.
وأكدت إدارة قطار الرياض أن الحافلات ستعمل على نقل الركاب بين المحطتين بشكلٍ مباشر وبدون توقف، وذلك لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن.
وأكدت إدارة قطار الرياض أن الحافلات ستعمل على نقل الركاب بين المحطتين بشكلٍ مباشر وبدون توقف، وذلك لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن.
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