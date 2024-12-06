شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق الخدمة.. مترو الرياض يوفر حافلات ترددية للمسار الأزرق والان نبدء بالتفاصيل

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مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - أعلن مترو الرياض توفير حافلات ترددية لنقل الركاب بين محطتي STC ومصرف الإنماء على المسار الأزرق، وذلك بعد تعليق الخدمة جزئياً بين هاتين المحطتين بسبب العبث بمقابض الطوارئ.وأكدت إدارة قطار الرياض أن الحافلات ستعمل على نقل الركاب بين المحطتين بشكلٍ مباشر وبدون توقف، وذلك لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن.ودعت إدارة القطار الركاب إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بتعليمات السلامة، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح العطل وإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت.