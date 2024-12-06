شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عبث بمقابض الطوارئ.. أول تعليق في خطوط مترو الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تعليق في خطوط مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - أعلن مترو الرياض عن تعليق جزئي للخدمة على المسار الأزرق بين محطتي مصرف الإنماء وstc، مشيرة إلى أن التعليق ناتج عن العبث بمقابض الطوارئ في القطارات.وأكدت إدارة مترو الرياض في بيانٍ لها حرصها على سلامة الركاب وراحتهم، مهيبةً إياهم بضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالنظام داخل القطارات، وذلك لضمان سلامة الجميع وانسيابية حركة النقل.

وأشارت إدارة مترو الرياض إلى أنها تعمل على إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، مطالبةً الركاب بتحري الدقة في استخدام مرافق القطار وعدم العبث بها.

مترو الرياض

عربات ومحطات مترو الرياض

محلات وخدمات تجارية

يُذكر أن مترو الرياض يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، ويعدّ أحد أهم مشاريع النقل العام في العاصمة، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري.وكانت انطلقت أول ثلاثة مسارات لمترو الرياض (الأول والرابع والسادس)، لتوفير كل وسائل الراحة للركاب خلال التنقل، وكذلك توفير الكثير من الوقت.كما قدم النقل العام لمدينة الرياض مجموعة من الإرشادات الواجب الالتزام بها، عند استخدام محطات مترو الرياض، شاملة أهمية وضع الأمتعة في الأماكن المخصصة، والامتناع عن التدخين، والالتزام بقواعد اللباس في الأماكن العامة.كما تضمنت أيضا، ضرورة التزم بالفئة المحددة بتذكرتك، والامتناع عن الأكل والشرب، والحفاظ على الهدوء، ونظافة المكان، مشددًا على أن الأولوية دائما للنزول قبل الصعود.وفي 6 مسارات ينطلق مترو الرياض بطول 176 كم تغطي كامل مدينة الرياض، كما يتكون من 185 قطار بـ 448 عربة بتصميم عصري. كما تبلغ طاقته الاستيعابية 16 ملايين راكب يوميًا.وتزود عربات ومحطات مترو الرياض، بأنظمة متطورة للمراقبة، ويعمل بالطاقة الكهربائية بنظام "القطار الألي بدون سائق".كما يضم مترو الرياض 55 محطة، منها 4 محطات رئيسية نُفذت بتصاميم عمرانية فريدة.هذا وتتوزع محطات مترو الرياض لتكون 4 محطات سطح الأرض و34 محطة علوية و47 محطة تحت سطح الأرض.كذلك تتضمن بعض المحطات في مترو الرياض محلات وخدمات تجارية ومواقف السيارات.كذلك مترو الرياض مجهز بوسائل الراحة والسلامة وأنظمة معلومات الرحلات، ويوفر 19 منشأة لركن السيارات، و7 مواقع لمبيت القطارات وصيانتها.