شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ، مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر.

وسارع حرس الحدود بتقديم المساعدة لهما، فيما أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.

كما دعت إلى الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.