شكرا لمتابعة خبر عن إصابة شخص في حـادث انقلاب بـحبونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة حبونا بنجران، اليوم، حـادث انقلاب نتج عنه إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى لتلاقي الإسعافات اللازمة.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بنجران محمد بن علي العسيري، أن فرقة إسعافية توجهت إلى الموقع، إضافةً إلى الإسعاف الجوي، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات جرى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة للمصاب في الموقع، ثم نُقل إلى المستشفى.

وأكد العسيري ‏سرعة استجابة الفرقة الإسعافية لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابة لدى المصاب، ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

من جهتها، حثت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران على المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية في حال وجود أي حالة إسعافية، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم 997، أو عن طريق تطبيق “أسعفني”، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.