شكرا لمتابعة خبر عن ‎مختص يكشف عن قصة شعر للناقة تصل لـ 500 ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المختص في قصات الإبل عثمان محمد، عن عمله في قصات الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز ، وسعر قصة السبعة للناقة الواحدة .

وقال محمد خلال لقائه مع قناة الإخبارية:” ظهرت القصات السبعة للناقة مع بداية مهرجان الملك عبدالعزيز ، منذ 8 سنوات تقريبًا”.

وأضاف: “قصة السبعة هذي قيمتها 500 ريال للناقة الواحدة، وتقصها كل الإبل إلا المجاهيم “. وتابع: “قصينا ناقة قيمتها 10 مليون وحصلت على المركز الأول بمهرجان الملك عبدالعزير.”

‎ وأكد في حديثه أن مهرجان الملك عبدالعزيز رزق للجميع، لافتًا أن الطباخ يُرزق وأيضًا الحلاق .