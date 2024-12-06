شكرا لمتابعة خبر عن مواطن سعودي يجمع الإبل حوله بمهارة عالية في مزرعة بـ أستراليا ويبهر مالكها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مواطن سعودي في جذب مجموعة من الإبل حوله في إحدى المزارع الأسترالية، في مشهد رائع يختصر جمال الثقافة السعودية.

وجاء المواطن في مقطع فيديو وهو ينادي الإبل ويغني لها، فاستجابت له وكأنها تملك ذكريات مشتركة، لتؤكد مرة أخرى قوة الروابط العاطفية التي تجمع الإنسان مع حيواناته.

وتعد هذه اللحظة ليست مجرد عرض لمهارات فردية فقط، بل هي تجسيد للثقافة والتراث الذي يرافق أبناء السعودية في كل مكان.

‎وحظى هذا الحدث على إعجاب مالك المزرعة الأسترالي، الذي لم يخفِ دهشته من الطريقة الفريدة التي تعامل بها المواطن مع الإبل، ما يعكس مهارات رعاة الإبل السعوديين.

وقال المتخصص في ثقافة الإبل محمد الحربي:” إن حداء الإبل له عدة أسماء، ويعد الحداء أحد الفنون الشعبية التي تميزت بها المملكة، ولا سيما في البيئة الصحراوية.”