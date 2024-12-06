شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الجمعة، بيانًا يفيد بوفاة صاحبة السمو الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود.
وجاء نص البيان كالتالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 6 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله إنا إليه راجعون.