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وفاة الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الجمعة، بيانًا يفيد بوفاة صاحبة السمو الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود.

وجاء نص البيان كالتالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 6 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

‎تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله إنا إليه راجعون.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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