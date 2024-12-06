شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مشاركًا في ورشة حول أساسيات الإضاءة في الرسوم المتحركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن هيئة الأفلام عن تنظيم ورشة عمل افتراضية بعنوان "أساسيات الإضاءة في الرسوم المتحركة" خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر، تستهدف صناع الأفلام الراغبين في اكتساب مهارات متقدمة في الإضاءة السينمائية المخصصة للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.

وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لكيفية استخدام تقنيات الإضاءة لإبراز المشاعر ودعم السرد القصصي في المشاهد السينمائية.



الإضاءة السينمائية

الورشة التي تستمر ثلاثة أيام ستُقدم باللغة الإنجليزية، بمشاركة تتراوح بين 30 و40 متدربًا، ويقودها الخبير العالمي ليفيو أنتونيسكو، رئيس تصميم الأسطح وتطوير المظهر في RTFKT Studios. يتمتع أنتونيسكو بخبرة واسعة في مجال تصميم الأسطح والإضاءة وعمل على العديد من المشاريع في مجالات الأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو، ما يمنحه قدرة استثنائية على تقديم تقنيات مبتكرة تشمل التصميم السطحي والإخراج البصري.



سيتعرف المشاركون في الورشة على الإضاءة السينمائية الأساسية باستخدام برنامج مايا، مع التركيز على تقنيات الإضاءة الرئيسية والتحليل الفني للمشاهد وتطبيق التقنيات العملية في مشاريعهم المستقبلية.

وتُعد الورشة فرصة مميزة للأفراد المهتمين بتطوير معرفتهم في هذا المجال الحيوي وصقل مهاراتهم الفنية.