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شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق خطوات دقيقة لتوثيق المؤهلات العلمية عبر نظام فارس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق خطوات تفصيلية لإضافة المؤهلات العلمية "البكالوريوس وما فوق" في نظام فارس، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين دقة البيانات وتسهيل الإجراءات على المستفيدين من النظام.
وشددت على أهمية إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل نوع المؤهل، والتخصص الرئيسي والفرعي وفق دليل التصنيف المعتمد، وعدد سنوات الدراسة، والمعدل بالدرجة المئوية، ونظام الدراسة (انتظام)، ونوع الدرجة العلمية.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع التعليمي ودعم الكوادر الإدارية والتعليمية. ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الالتزام بالخطوات المعلنة لضمان إتمام العملية بنجاح.
خطوات التوثيقوأوضحت الوزارة أن الخطوات تبدأ بالدخول إلى الصفحة الشخصية في النظام، يليها النقر على "صلاحية بياناتي"، ثم اختيار "المؤهلات"، ومن ثم الضغط على خيار "إضافة مؤهل جديد".
وشددت على أهمية إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل نوع المؤهل، والتخصص الرئيسي والفرعي وفق دليل التصنيف المعتمد، وعدد سنوات الدراسة، والمعدل بالدرجة المئوية، ونظام الدراسة (انتظام)، ونوع الدرجة العلمية.
إرفاق الوثائق الرسميةكما دعت الوزارة إلى إرفاق الوثائق الرسمية مثل وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للتأكد من صحة المعلومات المقدمة. وأشارت إلى أن توثيق المؤسسة التعليمية يتم بناءً على البيانات المسجلة في الوثيقة الأكاديمية، مع ضرورة أن تكون ضمن المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع التعليمي ودعم الكوادر الإدارية والتعليمية. ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الالتزام بالخطوات المعلنة لضمان إتمام العملية بنجاح.