شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة: نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 6 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي ابن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله إنا إليه راجعون.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة: نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 6 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي ابن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله إنا إليه راجعون.