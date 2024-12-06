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وفاة الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود

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واس-الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة: نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 6 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي ابن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله إنا إليه راجعون.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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