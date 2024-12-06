شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة: نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 6 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي ابن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله إنا إليه راجعون.