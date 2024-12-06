شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: سنعود للدفء بعد ضربة الأحيمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن الدفء سيعود بعد أول موجات البرد التي يشعر بها الناس وهي “ضربة الأحيمر”، والتي تبدأ من منتصف نوفمبر لمنتصف شهر ديسمبر.

وأوضح الزعاق من خلال فقرة تقويم على قناة العربية :تهب خلال ضربة الأحيمر رياح شمالية باردة وخاطفة، يرتدي الناس وقتها ملابس شتاء ثقيلة، ثم يعود الدفء مرة ثانية، ليعقبه برد قارس مع دخول نجم ثاني من نجوم المربعانية وذلك من منتصف شهر ديسمبر لما بعده”.

وأكد الزعاق أن خلال فترة غياب الأحيمر لا يدخلون البحارة البحر لأن البحر يكون هائج وقتها، وهذا السبب الذي جعل البحارة ما يحبون نجم “الأحيمر”.