شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض ومكة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

ضباب متباين الشدة

أماكن انتشار الضباب

أقل درجة حرارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم الجمعة، من أتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير.وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.ويشمل التنبيه الدوادمي والرين وعفيف والقويعية والسليل ووادي الدواسر في الرياض، والخرمة والموية وتربة ورنية في مكة المكرمة، والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب في عسير.أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، من ضباب متوسط إلى كثيف على أجزاء من 5 مناطق.وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد.مكة المكرمة: الشفا والهدا والطائف وأضم وميسان.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوبجازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات 3 درجات مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت طريف بـ 5 درجات، ثم تبوك وحائل وسجلتا 7 مئوية.أما عرعر فقد سجلت 8 درجات مئوية.