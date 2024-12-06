شكرا لقرائتكم خبر عن تبني المواهب الوطنية.. تفاصيل انطلاق منافسات تحدي النقل والان نبدء بالتفاصيل

منافسات تحدي النقل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس منافسات تحدي النقل بنسخته الثالثة، والذي تنظمه الهيئة العامة للنقل حتى 7 ديسمبر؛ بهدف جمع المواهب الرائدة لتقديم حلول مستدامة وتجربة نقل أكثر فعالية ويسرًا لجميع الأفراد، وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، صالح الجاسر.ويهدف التحدي إلى توفير المنافسة بين المتسابقين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم القطاع الخاص، وتبني قدرات المواهب الوطنية، إلى جانب استثمار التقنية في الحلول الجديدة واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.وسجل في التحدي 831 فردًا عبر 257 فريقًا، ترشح منهم للمنافسات النهائية 165 مشاركًا شكّلوا 50 فريقًا، حيث يشارك في مسار تعزيز الاستدامة 10 فرق، إضافة إلى 12 فريقًا في مسار تحسين السلامة، و 28 فريقًا في مسار جودة النقل.وتتيح المشاركة في التحدي فرصة التواصل مع أكثر من 25 مرشدًا خبيرًا و 12 محكمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، وسيغطي التحدي مجموعة واسعة من المسارات التي تشمل تعزيز الاستدامة، وتحسين السلامة، وجودة النقل، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وتتضمن جوائز التحدي مكافآت نقدية قيمة، حيث يحصل الفائز في المركز الأول على 150,000 ريال، والمركز الثاني على 100,000 ريال، والمركز الثالث على 50,000 ريال.