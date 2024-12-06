شكرا لمتابعة خبر عن محمود فجال يكشف الفرق بين “رائد الأعمال” و”رجل الأعمال”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح رجل الأعمال محمود فجال الفرق الجوهري بين “رائد الأعمال” و”رجل الأعمال” في تصريحاته الأخيرة.

و قال فجال في مقطع فيديو، إن أكبر شركات حجز الفنادق أو تأجير السيارات لا تملك الفنادق أو السيارات نفسها، بل تركز على تقديم حلول مبتكرة لخدمة العملاء، وهو ما يميز رائد الأعمال عن رجل الأعمال التقليدي.

وأشار إلى أن رجل الأعمال يعتمد على نموذج تقليدي مثل استئجار المحلات وشراء السيارات لإدارتها، بينما يقوم رائد الأعمال بالبحث عن حلول لمشاكل موجودة في السوق، ويعتمد على الإبداع لتقديم فكرة جديدة ومبتكرة لم يتم التفكير فيها من قبل.

وأضاف أن الفرق يكمن في أن رائد الأعمال يقدم حلولًا غير معروفة للناس، بينما قد يستطيع أي شخص تقليد نموذج عمل رجل الأعمال إذا توفرت له الإمكانيات.