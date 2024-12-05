شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متوسط إلى كثيف على أجزاء 5 من مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، من ضباب متوسط إلى كثيف على أجزاء 5 من مناطق.

وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد.

مكة المكرمة: الشفا والهدا والطائف وأضم وميسان.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. أقل درجة حرارة سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات 3 درجات مئوية.

وفي المرتبة الثانية جاءت طريف بـ 5 درجات، ثم تبوك وحائل وسجلتا 7 مئوية.

أما عرعر فقد سجلت 8 درجات مئوية.