شكرا لقرائتكم خبر عن نمو تراخيص الإرشاد السياحي بنسبة 121% في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

نمو متواصل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة السياحة، عن نمو أعداد تراخيص الأنشطة السياحية في جميع مناطق المملكة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2024.وتجاوز عدد تراخيص نشاط خدمات السفر والسياحة 2600 ترخيص بنسبة نمو بلغت 49% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2023.وأوضحت الوزارة أن عدد تراخيص نشاط الإرشاد السياحي تجاوز 2500 ترخيص بنسبة نمو بلغت 121% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كان عدد التراخيص وقتها 1.100 ترخيص.ويأتي النمو المتواصل في أعداد تراخيص الأنشطة السياحية نتيجة لما تقدمه الوزارة من تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، والمتابعة المستمرة لاستكمال متطلباته، وتأكيدًا على حرصها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القطاع السياحي، وضمان التزام جميع ممارسي الأنشطة السياحية بالحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه.