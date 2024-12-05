شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تطلق النسخة الجديدة من فعالية "بسطة" السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

نسخة ميزة

الدمام - شريف احمد - تنظم أمانة منطقة الرياض النسخة الجديدة من فعالية "بسطة" السنوية ، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمبدعين المحليين وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وذلك في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية) كل يوم سبت ابتداءً من 7 ديسمبر الجاري ولمدة 10 أسابيع، لتكون منصة مجتمعية تجمع بين الابتكار، الترفيه، والثقافة، وتتيح للمشاركين عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام الجمهور.وسجلت النسخ السابقة من الفعالية نجاحات بارزة، إذ استقطبت جميع شرائح المجتمع من سكان وزوار وأهالي الرياض، وأسهمت العام الماضي في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي بمبيعات تجاوزت مليوني ريال، فيما حققت تغطيتها الإعلامية انتشارًا واسعًا، عبر مختلف الوسائل الإعلامية.وعلى صعيد التحسينات لهذا العام، تسعى الأمانة إلى تقديم نسخة أكثر تميزًا من خلال زيادة مساحات العرض بنسبة ثلاثين في المئة، وتوفير مئتي موقف إضافي للسيارات لتسهيل وصول الزوار، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة إضاءة ذكية وتقنيات حديثة لتحسين البيئة الجمالية، وتخصيص فرق أمنية تعمل لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع.يذكر أن فعالية "بسطة" تعزز أهداف رؤية المملكة 2030 عبر دعم الاقتصاد الإبداعي، وتحقيق ممارسات مستدامة تشمل تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، إلى ذلك تأتي هذه الفعالية امتدادا لإستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تحسين تجربة المستفيدين، تعزيز الروابط المجتمعية من خلال أنشطة ترفيهية وثقافية تناسب جميع أفراد الأسرة.ودعت الأمانة جميع المهتمين للمشاركة في فعالية "بسطة” من خلال زيارة الفعالية، أو المشاركة فيها، مشيرة إلى أن الفعالية تمثل فرصة استثنائية لدعم الابتكار المحلي، رفع جودة الحياة في المدينة؛ لتكون الرياض عامرة مزدهرة مستدامة.