شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة: أكثر من 17 ألف متطوع شاركوا في عدد من الخدمات خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أعمال تطوعية

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية التطوُّع لهذا العام 2024؛ التي بلغ عدد المتطوعين فيها "17147" متطوّعًا ومتطوّعة، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف يوم 5 ديسمبر من كل عام.وبيّنت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغت 307412 ساعة تطوعية، أقامت فيها الهيئة 3502 فرصة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى فرص تطوّعية اجتماعية ورياضية وصحية، إلى جانب المناسبات الوطنية، والأيام العالمية، والفعاليات، والمعارض.ونفذت الهيئة عددًا من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية, بالإضافة للمشاركة في الأنشطة البحرية في محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف كما نفذ متطوعو ومتطوعات الهيئة عددًا من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.وأكّدت، حرصها على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصُّصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.وبيّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أنها تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها: الصحي، والإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي، وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني؛ من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.