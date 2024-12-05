مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 يواصل تسجيل الصقارين الدوليين

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وتنتهي عملية التسجيل في التاسع من ديسمبر الحالي، ويبدأ تسجيل المشاركين الدوليين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.
وفي إطار التسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمشاركين، فقد تم توفير العديد من الخيارات للتسجيل، سواءً عبر روابط معينة أو تطبيق (الواتساب) أو الحضور إلى مقر النادي بملهم.
وتنطلق منافسات الدوليين يوم 11 ديسمبر الحالي من خلال إقامة ستة أشواط للمُلاك الدوليين ستكون على 6 كؤوس تحمل اسم الملك عبدالعزيز، وهي مخصصة لفئات شاهين، وحر، وجير تبع (فرخ وقرناس).
إلى ذلك، تنطلق السبت المقبل عملية تسجيل المشاركين في مسابقة مزاين الصقور، وتنتهي في 13 ديسمبر، وسيكون التسجيل متاحًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُعدُّ أكبر تجمعٍ للصقور في العالم، إذ تمكَّن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات من حيث عدد الصقور المشاركة، ويجمع نخبة الصقارين المحليين والدوليين، ويهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المرتبط بالصقارة، وإحياء التنافس في الهواية التراثية، وضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة.
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