شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير مشاري بن عبدالرحمن.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بدر بن سعود بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن عبدالرحمن.

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير مقرن بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن مشاري بن عياف، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.