وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة العمل التوعوية بتعديلات نظام العمل في مكة المكرمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار الجهود المستمرة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ استراتيجية سوق العمل، الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030؛ عقدت وكالة سياسات سوق العمل، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، ورشة العمل التوعوية بتعديلات نظام العمل في مكة المكرمة، والتي استضافتها غرفة مكة.

حيث أُقيمت الورشة بحضور مساعد المدير العام لفرع الوزارة في منطقة مكه المكرمة الأستاذ هاني أبوملحة وعدد من المسؤولين والمعنيين في الوزارة، حضر الورشة ذوي الاختصاص في الموارد البشرية ومديري المنشآت من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.

قدم الورشة سعادة الأستاذ مفلح بن خليوي الجهني مدير عام الإدارة العامة لأنظمة ولوائح سوق العمل، حيث شارك الحضور أبرز التعديلات، وأجاب عن استفساراتهم مع الفريق المختص من الوزارة.