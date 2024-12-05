وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة العمل التوعوية بتعديلات نظام العمل في مكة المكرمة

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حيث أُقيمت الورشة بحضور مساعد المدير العام لفرع الوزارة في منطقة مكه المكرمة الأستاذ هاني أبوملحة وعدد من المسؤولين والمعنيين في الوزارة، حضر الورشة ذوي الاختصاص في الموارد البشرية ومديري المنشآت من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.
قدم الورشة سعادة الأستاذ مفلح بن خليوي الجهني مدير عام الإدارة العامة لأنظمة ولوائح سوق العمل، حيث شارك الحضور أبرز التعديلات، وأجاب عن استفساراتهم مع الفريق المختص من الوزارة.
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