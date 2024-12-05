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القريات تتصدر.. قائمة بأقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس

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الدمام - شريف احمد - سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات 3 درجات مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت طريف بـ 5 درجات، ثم تبوك وحائل وسجلتا 7 مئوية.

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أما عرعر فقد سجلت 8 درجات مئوية.

سماء غائمة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا الى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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