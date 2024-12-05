شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بمصر يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة القريات تتصدر.. قائمة بأقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس "مكافحة المخدرات" تشارك في معرض مؤتمر "الزكاة والضريبة" بالرياض

الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي.وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات في إطار التعاون القائم بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية. حضر الاستقبال رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية بالسفاارة إشراق بنت محمد عبيد.