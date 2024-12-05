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سفير المملكة بمصر يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات في إطار التعاون القائم بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية. حضر الاستقبال رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية بالسفاارة إشراق بنت محمد عبيد.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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