شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي بمعرض "الزكاة والضريبة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعرض الأمن العام ضمن جناح وزارة الداخلية، في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي تنظمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في الفترة (4-5 ديسمبر 2024) بمدينة الرياض، إمكانات المركبة الأمنية الكهربائية لتعزيز الأمن وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومبادرة "مراكز الشرطة الرائدة"، المجهزة بأحدث التقنيات والمعايير العالمية، لتقديم خدمات شرطية رائدة في المناسبات الكبرى التي تنظمها المملكة، والتقنيات الفنية والأجهزة الحديثة في مجال الأدلة الجنائية.

جناح وزارة الداخلية يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للعمليات الأمنية والخدمات الطبية ومنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وإبراز جهودها في تعزيز الأمن والإسهام في التنمية.

