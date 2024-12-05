شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة وجمعية “اتقاء” توقعان اتفاقية لتعزيز الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تعزيز الجهود المشتركة للإصحاح البيئي ومكافحة الآفات، وقّعت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع جمعية مكافحة نواقل الأمراض “إتقاء”، بهدف المحافظة على البيئة، من خلال مكافحة الآفات بطرق مستدامة وصديقة للبيئة، وترتقي بجودة الحياة في مدينة جدة، ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وقد مثل أمانة جدة في توقيع الاتفاقية معالي أمين محافظة جدة صالح بن على التركي، فيما مثل جمعية “اتقاء" الدكتور محمد محسن الجميلي رئيس جمعية مكافحة نواقل الأمراض (إتقاء)

وتؤكد الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الآفات وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون في مجال مكافحة نواقل الأمراض من خلال تقديم الجمعية استشارات علمية ودورات تدريبية متخصصة لمنسوبي إدارة صحة البيئة بالأمانة، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل لتطوير مهارات استكشاف الآفات وقياس حساسيتها للمبيدات باستخدام أحدث المنهجيات العلمية والتقنية.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية الأمانة لتعزيز عمليات الإصحاح البيئي ومواجهة التحديات البيئية الناجمة عن الآفات، بما يسهم في تحسين كفاءة المكافحة ورفع جودة حياة السكان.