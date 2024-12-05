شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تُعلن افتتاح فندق شيدي الحِجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، افتتاح فندق “شيدي الحِجر” داخل “مدينة الحِجر الأثرية” أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة.

وسيضم الفندق الذي يُمثِّل فصلًا جديدًا في تطوير العُلا كوجهة سياحية عالمية المستوى، 35 غرفة مُصمّمة؛ لتعكس الانسجام بين الفخامة والبيئة المحيطة، وتدمج الهياكل القائمة مثل: محطة سكة الحديد، في الهندسة المعمارية، مما يحافظ على التراث الثقافي للمحافظة مع مزجه بالحداثة.

وسيقدم الفندق للضيوف 3 تجارب طهي مع إطلالات على البيئة الطبيعية الخلابة، فضلًا عن معرض تراثي، ومركز رفاهية، وبيت القهوة السعودي.

ويقع المطعم الرئيس في المحطة، وتتوسطه عربة نادرة من عام 1906، وجرى الحفاظ على منطقة صيانة القطارات، التي يمكن رؤيتها من خلال أرضية زجاجية.