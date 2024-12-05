شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "‏تعليم جدة" يتوج الطلبة الفائزين في مسابقة "تجربتي المبدعة" والان نبدء بالتفاصيل

جائزة "تجربتي المبدعة"

تطوير مهارات التفكير الإبداعي

تكريم الفائزين والفائزات

الدمام - شريف احمد - احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم، بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في جائزة "تجربتي المبدعة"، في الحفل الختامي.جاء ذلك بحضور سمو الأميرة نورة بنت تركي الفيصل، والمساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني، وعددًا من القيادات التربوية والمشرفين والمشرفات، الذي نظمه مكتب التعليم بأبحر بمقر مدارس الفرات العالمية.وهنأ "الكناني" في كلمته نيابة عن مدير عام تعليم جدة، الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز المسابقة الذين أظهروا تفوقًا فكريًا وإبداعيًا يعكس مهارات استثنائية.وأشار إلى أن تعليم جدة يحرص بدوره على دعم المبادرات التي تسهم في بناء أجيال مبدعة قادرة على تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن تلك المبادرات تأتي مسابقة "تجربتي المبدعة"، التي استهدفت طلبة المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، وأسهمت في تعزيز مهارات حل المشكلات بطرق إبداعية من خلال تنفيذ تجارب علمية مرتبطة بمناهج مادة العلوم.وحث "الكناني" مديري ومديرات المدارس على أهمية تحفيز الطلاب والطالبات على المشاركة في مثل هذه المسابقات، التي تعزز التنافسية الإيجابية بينهم، وتدعم تحسين نواتج التعلم في الاختبارات الوطنية والدولية.وأشاد بالجهود المبذولة من كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح المسابقة، مثمّنًا الدور الكبير لمكتب التعليم بأبحر في تنظيم المبادرة المتميزة.وأوضحت مديرة مكتب التعليم بأبحر، الدكتورة دلال العنبر، في كلمتها أن الجائزة ساهمت في تطوير مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة المشاركين، وبما يعزز بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم الابتكارية.وأضافت أن المبادرة تعكس حرص تعليم جدة على تعزيز روح الابتكار، ودعم البرامج التي تُمكّن الطلبة من إبراز إمكاناتهم والمساهمة في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.واختُتم الحفل بتكريم الفائزين والفائزات وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها مدارس جدة.ويؤكد تعليم جدة حرصه المستمر على تبني ودعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الإبداع والابتكار لدى الأجيال القادمة.وحصلت الطالبة شام عماد العليوي من الابتدائية 155، على المركز الأول، وجاءت الطالبة ريم قاسم اليوسف من الابتدائية الأولى بثول في المركز الثاني.كما حقق الطالب يوسف ثامر الحربي، من ابتدائية ابن حوقل المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب الطالبة الزهراء أحمد حبيب من الابتدائية 139.وتقاسمت المركز الخامس الطالبتان سدن اللبيني ولتين اللبيني من الابتدائية 78، وحصل الطالب عبدالله الغامدي من ابتدائية الملك عبدالعزيز على المركز السادس.