شكرا لقرائتكم خبر عن 725 ألف متطوع لعام 2023.. العمل التطوعي ركيزة أساسية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يأتي العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية ضمن برنامجين من برامج رؤية 2030 هما:
كما تعمل المنصة من خلال نظام سهل الاستخدام لإصدار التراخيص وتنظيم الأندية والمراكز التطوعية الخاصة، وتلبية احتياجات جميع المنشآت وفق معايير عالية تحمي سلامة المتطوعين والمجتمع.
وأطلقت الوزارة في ابريل 2019 حملة المليون متطوع، سعياً لرفع مستوى العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة، واستكمال مسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وتشمل إحصائيات المركز: 3540 جمعية أهلية، 4232 عدد الجهات غير الربحية، 692 مؤسسة أهلية وصندوق عائلي
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي والمشاركة فيها، والتي ستقام فعالياتها بمدينة الرياض في 5 و6 ديسمبر 2024م، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وتحت شعار "مجتمع معطاء". وتهدف الجائزة إلى تحفيز الأفراد والجهات لتفعيل العمل التطوعي.
شهد عام 2023 قفزات إيجابية في مجال العمل التطوعي حيث بلغ عدد المستفيدين من العمل التطوعي حوالي 75 مليون مستفيد.
كما بلغ عدد العاملين في المجال التطوعي خلال نفس العام أكثر من 843 ألف متطوع بلا تكرار، في حين بلغ عدد المتطوعين مع التكرار أكثر من 3 ملايين متطوع ومتطوعة، نفذوا أكثر من 528 ألف فرصة تطوعيّة وأمضوا أكثر من 53 مليون ساعة تطوعية تنوعت بين مجالات صحية واجتماعية واقتصادية وبيئة وتنظيمية وإعلامية، في مختلف مناطق ومدن المملكة، فيما بلغ العائد الاقتصادي من العمل التطوعي خلال 2023 أكثر من مليار و233 مليون ريال.
ووصلت نسبة رضا المتطوعين عن الأعمال التطوعية التي شاركوا بها إلى أكثر من 98% في مختلف مستويات العمل التطوعي العام والاحترافي والمهاري.
وكان العائد الاقتصادي للعمل التطوعي قد بلغ في عام 2022م أكثر من 900 مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأعمال التطوعية أكثر من 65 مليون مستفيد.
ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في العمل التطوعي من 27% في عام 2020 إلى 48% بنهاية عام 2023، محققة بذلك قفزة نوعية تعكس التمكين الحقيقي للمرأة السعودية في خدمة مجتمعها.
قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام 2023م، وبهدف بناء قدرات العاملين في العمل التطوعي، أكثر من 19 ألف استشارة بالإضافة إلى 55 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 4 آلاف مستفيد وأكثر من 700 جهة.
فيما رفعت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية في رحاب المسجد الحرام، متوسط أعداد المتطوعين لموسم حج 1445 إلى 650 متطوعًا بمتوسط 3,250 ساعة عمل تطوعي مرتبطة بعدد المتطوعين يوميًا.
وتسعى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تحقيق 130 ألف ساعة عمل تطوعي في المسجد الحرام، وتنسيق الأعمال التطوعية مع 30 جهة حكومية وعدد من الجامعات، ووزارة التعليم، وعدد من الجمعيات المعنية، والهيئات لتمكين أفرادها من تقديم خدماتهم وترسيخ رؤية حسن الوفادة للقاصدين، ونشر الهدايا للعالمين ونشر قيم حسن الخدمة وتمكين الفريق، وتعظيم الحرمين، وإتقان العمل، وتبني الإبداع، وتحقيق الهداية.
وفي 2017 وصل إلى 55 ألف متطوع.
فيما وصل العدد في عام 2018 إلى أكثر من 96 ألف متطوع.
وتخطى حاجز 192 ألف متطوع في عام 2019.
في حين وصل عدد المتطوعين إلى 409 الآف متطوع وذلك في عام 2020،
و484 ألف متطوع في عام 2021.
وتخطى عدد المتطوعين في العام 2022 نصف المليون بوصوله أكثر من 658 ألف متطوع، ليصل عدد المتطوعين في نهاية شهر نوفمبر من عام 2023م لأكثر من 725 ألف متطوع ومتطوعة.
قبل توحيد المملكة، تطوعت صناديق الأسر الخيرية وقدمت المعونة لمساعدة مجتمعها المحلي. لا يقل العمل التطوعي أّهميّة عن باقي الأْعمال، وتظهر صوره في مجالات كثيرة منها: التّعليم، والصّحة، والتنمية الاجتماعية، والإشراف على أصحاب الاحتياجات الخاصّة كذوي الهمم وكبار السّن والأيتام والأرامل. طُبّقت الممارسات التّطوّعيّة بشكل فاعل في نظام العمل السّعودي بهدف تعزيز مفهوم مؤازرة ودعم الآخرين.
برنامج التحول الوطني:والذي يشتمل على مبادرات بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي وبناء منظومة للمشاركة المجتمعية وتمكين وتنظيم العمل التطوعي، ومن خلال تلك المبادرات ينطلق عدد من المشاريع المنظمة والمفعلة للعمل التطوعي، مثل مشروع تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع، والتي حققت تأسيس أكثر من 350 وحدة تطوع في القطاعات الحكومية وغير الربحية وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم العمل التطوعي.
المنصة الوطنية للعمل التطوعي:والتي تم اطلاقها في 31 مارس 2020، بهدف توفير بيئة حاضنة سعودية تنظم العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية، ولتقديم مجموعة واسعة من فرص التطوع في المملكة، وتحفيز المنظمات غير الربحية على تنظيم الفعاليات المجتمعية، كما تُسهل على الأفراد العثور على فرص التطوع التي تتماشى مع أهدافهم واهتماماتهم الشخصية، وتشجعهم على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي.
كما تعمل المنصة من خلال نظام سهل الاستخدام لإصدار التراخيص وتنظيم الأندية والمراكز التطوعية الخاصة، وتلبية احتياجات جميع المنشآت وفق معايير عالية تحمي سلامة المتطوعين والمجتمع.
الجائزة الوطنية للعمل التطوعيكذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي التي تشتمل على خمسة مسارات هي (المتطوعون، والفرق التطوعية، والقطاع غير الربحي، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص)، وحرصاً على إبراز الجهود التطوعية في المملكة للعالم، تم تدشين يوم التطوع السعودي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، مع تمكين الجهات ببناء أدلة إرشادية لتفعيل العمل التطوعي في القطاعات المختلفة.
وأطلقت الوزارة في ابريل 2019 حملة المليون متطوع، سعياً لرفع مستوى العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة، واستكمال مسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحيةفي نوفمبر 2021م، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" - حفظه الله- إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، لتكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الـربحي عالمياً، وحاضنة لـلـعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلـك المؤسسات غير الـربحية المحلـية والـعالمية.
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 11/8/1440 هجري، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ومن أدوار المركز نشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها، وزيادة عدد المتطوعين.
وتشمل إحصائيات المركز: 3540 جمعية أهلية، 4232 عدد الجهات غير الربحية، 692 مؤسسة أهلية وصندوق عائلي
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي والمشاركة فيها، والتي ستقام فعالياتها بمدينة الرياض في 5 و6 ديسمبر 2024م، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وتحت شعار "مجتمع معطاء". وتهدف الجائزة إلى تحفيز الأفراد والجهات لتفعيل العمل التطوعي.
إحصائيات مهمةبلغ عدد الأفراد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي في 2023م، أكثر من مليون و800 ألف متطوع ومتطوعة, فيما بلغ عدد الجهات الموفرة للفرص التطوعية عبر المنصة أكثر من 6 آلاف جهة
شهد عام 2023 قفزات إيجابية في مجال العمل التطوعي حيث بلغ عدد المستفيدين من العمل التطوعي حوالي 75 مليون مستفيد.
كما بلغ عدد العاملين في المجال التطوعي خلال نفس العام أكثر من 843 ألف متطوع بلا تكرار، في حين بلغ عدد المتطوعين مع التكرار أكثر من 3 ملايين متطوع ومتطوعة، نفذوا أكثر من 528 ألف فرصة تطوعيّة وأمضوا أكثر من 53 مليون ساعة تطوعية تنوعت بين مجالات صحية واجتماعية واقتصادية وبيئة وتنظيمية وإعلامية، في مختلف مناطق ومدن المملكة، فيما بلغ العائد الاقتصادي من العمل التطوعي خلال 2023 أكثر من مليار و233 مليون ريال.
ووصلت نسبة رضا المتطوعين عن الأعمال التطوعية التي شاركوا بها إلى أكثر من 98% في مختلف مستويات العمل التطوعي العام والاحترافي والمهاري.
وكان العائد الاقتصادي للعمل التطوعي قد بلغ في عام 2022م أكثر من 900 مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأعمال التطوعية أكثر من 65 مليون مستفيد.
ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في العمل التطوعي من 27% في عام 2020 إلى 48% بنهاية عام 2023، محققة بذلك قفزة نوعية تعكس التمكين الحقيقي للمرأة السعودية في خدمة مجتمعها.
قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام 2023م، وبهدف بناء قدرات العاملين في العمل التطوعي، أكثر من 19 ألف استشارة بالإضافة إلى 55 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 4 آلاف مستفيد وأكثر من 700 جهة.
التطوع في الحجوفي برنامج التطوع لخدمة ضيوف الرحمن، بلغ عدد المتطوعين أكثر من 131 آلاف متطوع مشارك بلا تكرار، وأكثر من 222 ألف بتكرار، أنجزوا أكثر من ثمانية ملايين ساعة تطوعية عبر أكثر من 53 ألف فرصة تطوعية.
فيما رفعت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية في رحاب المسجد الحرام، متوسط أعداد المتطوعين لموسم حج 1445 إلى 650 متطوعًا بمتوسط 3,250 ساعة عمل تطوعي مرتبطة بعدد المتطوعين يوميًا.
وتسعى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تحقيق 130 ألف ساعة عمل تطوعي في المسجد الحرام، وتنسيق الأعمال التطوعية مع 30 جهة حكومية وعدد من الجامعات، ووزارة التعليم، وعدد من الجمعيات المعنية، والهيئات لتمكين أفرادها من تقديم خدماتهم وترسيخ رؤية حسن الوفادة للقاصدين، ونشر الهدايا للعالمين ونشر قيم حسن الخدمة وتمكين الفريق، وتعظيم الحرمين، وإتقان العمل، وتبني الإبداع، وتحقيق الهداية.
المتطوعون والمتطوعات في 8 أعوامفي عام 2016 بلغ عدد المتطوعين في المملكة أكثر من 34 ألف متطوع.
وفي 2017 وصل إلى 55 ألف متطوع.
فيما وصل العدد في عام 2018 إلى أكثر من 96 ألف متطوع.
وتخطى حاجز 192 ألف متطوع في عام 2019.
في حين وصل عدد المتطوعين إلى 409 الآف متطوع وذلك في عام 2020،
و484 ألف متطوع في عام 2021.
وتخطى عدد المتطوعين في العام 2022 نصف المليون بوصوله أكثر من 658 ألف متطوع، ليصل عدد المتطوعين في نهاية شهر نوفمبر من عام 2023م لأكثر من 725 ألف متطوع ومتطوعة.
التطوع الخارجييعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو البوابة للتطوع الخارجي الدولي، منذ أن أسند العمل التطوعي الخارجي للمركز في عام 2018، حيث نفذ المركز حتى الآن 799 مشروعًا تطوعيًا في 50 دولة في تخصصات صحية مختلفة، بلغ عدد المستفيدون منها 1.967.766 مستفيد، والعمليات الجراحية 194.017 عملية
تاريخ العمل التطوعي في المملكةفي عام 1960، تم إضفاء الطابع المؤسسي على المساعدات الاجتماعية والتطوع من خلال إنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا).
قبل توحيد المملكة، تطوعت صناديق الأسر الخيرية وقدمت المعونة لمساعدة مجتمعها المحلي. لا يقل العمل التطوعي أّهميّة عن باقي الأْعمال، وتظهر صوره في مجالات كثيرة منها: التّعليم، والصّحة، والتنمية الاجتماعية، والإشراف على أصحاب الاحتياجات الخاصّة كذوي الهمم وكبار السّن والأيتام والأرامل. طُبّقت الممارسات التّطوّعيّة بشكل فاعل في نظام العمل السّعودي بهدف تعزيز مفهوم مؤازرة ودعم الآخرين.