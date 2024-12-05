شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ56 بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال، اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (56)، الذي عقد بمنطقة الجوف.



ونقل معاليه خلال الاجتماع للمشاركين تحيّات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها. مناقشة أبرز الموضوعات وجرى استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم لأصحاب السمو أمراء المناطق السنوي الـ (32) الذي سينعقد برئاسة سمو وزير الداخلية.