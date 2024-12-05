شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن العام" يشارك بمعرض مؤتمر "الزكاة والضريبة" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جناح وزارة الداخلية

الدمام - شريف احمد - يشارك الأمن العام ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك تحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز"، الذي تنظمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في الفترة (4-5 ديسمبر 2024) بمدينة الرياض.يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للعمليات الأمنية والخدمات الطبية ومنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وإبراز جهودها في تعزيز الأمن والإسهام في التنمية.