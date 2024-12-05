شكرا لقرائتكم خبر معايير وممارسات عالمية لتجربة الزائر في المركز الوطني للفعاليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل المركز الوطني للفعاليات على تعزيز الفعاليات؛ التي تُقام في المملكة، عبر تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتّبعة في قطاع الفعاليات على مستوى العالم، وذلك من خلال تحديد المتطلبات وضمان الالتزام بها، لتأتي إدارة تجربة الزائر ضمن تلك الجهود الكبيرة للمركز.

وتهدف إدارة تجربة الزائر إلى تطوير وإنشاء والإشراف على معايير تجربة الزائر؛ التي تتكون من رحلة الزائر وقياس رضا الزائر؛ حيث تساهم في خلق وإثراء تجربة متكاملة للزائر في المواسم والفعاليات الكبرى، وكذلك اعتماد جميع خطط تجربة الزائر التي تتكون من رحلة الزائر وقياس رضاه، وفقًا للمعايير الخاصة بتجربة الزائر بالمركز الوطني للفعاليات.

ويسعى المركز الوطني للفعاليات إلى تطوير الضوابط والمعايير لتجربة الزائر في الفعاليات والمواسم، والإشراف على الجهات المنفذة وذات العلاقة على تطبيق تلك المعايير مع الإشراف والتقييم على جميع خطط رحلة الزائر ومكوناتها وعلى جميع خطط قياس رضا الزائر ومكوناتها؛ وفقًا لمعايير تجربة الزائر.

وتدعم تجربة الزائر المركز الوطني للفعاليات في أي عمل يخصّ تجربة الزائر، عبر توفير الدعم اللازم عند الطلب للجهات المنفذة وذات العلاقة في خطط تجربة الزائر؛ حيث تم الإطلاق التجريبي لكتيب معايير تصميم رحلة الزائر في الفعاليات في أغسطس 2023، وخلال تلك الفترة تم توجيه 11 جهة ذات العلاقة بالكتيب، وتطبيق معايير الامتثال والجودة لراحة الزائر في 13 فعالية، وكذلك تطوير 76 معيارًا للامتثال والجودة.

وهناك الكثير من الأهداف من كتيب معايير تصميم رحلة الزائر في الفعاليات؛ منها توحيد معايير الجودة في جميع الفعاليات بالمملكة، حيث يستهدف المسؤولين عن تخطيط وتصميم رحلة الزائر في الفعاليات، ويعمل على توعية الجهات المسؤولة عن إقامة الفعاليات بالإستراتيجيات التي ينبغي تطبيقها على رحلات الزوّار وتجاربهم، وتوفير الأدوات والنماذج والمعايير والمبادئ؛ بناءً على أفضل الممارسات لتصميم تجارب رحلة للزوار، وكذلك تمكين الجهات المسؤولة من تصميم وتطبيق تجارب شخصية ممتعة للزوّار.