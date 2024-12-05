شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من 1 يناير.. آلية جديدة لنقل الدواجن الحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة القيادة تهنئ ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده ضبط أكثر من 1.3 طن من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة بجدة

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“، بالتعاون مع المجلس البيطري للدواجن، تحديثًا لتنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة، وذلك في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز استدامة مشاريع الدواجن وضمان الأمن الحيوي في هذا القطاع الحيوي.ويهدف التنظيم الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه في الأول من يناير 2025، إلى تحقيق انسيابية حركة نقل الدواجن الحية ومنتجاتها «الصيصان وبيض التفقيس» في الظروف الطبيعية، مع فرض قيود في حالات الأوبئة، بما يضمن خفض مخاطر الاندلاعات الوبائية وحماية صحة الثروة الداجنة.كما يسعى التنظيم إلى تعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد لقطاع إنتاج الدواجن، وتنمية مشاريعها في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن توفير منتجات داجنة بجودة عالية للمستهلكين.