شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 1.3 طن من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة من ضبط وإتلاف أكثر من 1.3 طن من المواد الغذائية الفاسدة، حيث أسفرت حملة واسعة نفذتها الفرق الميدانية في حي أبرق الرغامة بالتعاون مع الجهات المعنية عن رصد “أحواش” مخالفة تُستخدم لتخزين الأطعمة واللحوم بطرق غير نظامية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وأثناء عمل الرصد ومباشرة المواقع، تبين أن أحد "الأحواش" يُستخدم لتخزين مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك، شملت لحوم دجاج متنوعة، مسحب، وبطاطس معبأة يدوياً في أكياس شفافة، ومخزنة بطرق غير صحية، ما استدعى إتلافها فوراً لتفادي خطرها على الصحة العامة. فيما اتضح أن "الحوشين" الآخرين كانا يُستخدمان كسكن للعزاب دون وجود أي نشاط تجاري.

حملة رقابية



شاركت في الحملة الرقابية عدة جهات معنية، منها إدارة السكن الجماعي، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة التجارة، هيئة الغذاء والدواء، الضبط الميداني، والدفاع المدني.

وتواصل أمانة جدة جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الأسواق وحماية صحة السكان، من خلال حملات مكثفة تستهدف رصد المخالفات المتعلقة بتداول وتخزين الأغذية.