شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأحشاء.. 15 شرطًا لـ «الأنشوجة المملحة والمغلية والمجففة» والان نبدء بالتفاصيل

تداول الأسماك

مضافات غذائية

المواصفات القياسية

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الغذاء والدواء، المواصفة القياسية ”الأنشوجة المملحة والمغلية والمجففة“، عبر منصة ”استطلاع“؛ لتوضيح مواصفة الأسماك التابعة لعائلة ”Engraulidae“، المملحة والمغلية والمجففة، والتي تحتاج لطهي قبل الاستهلاك.وحددت الهيئة متطلبات الأنشوجة، والتي تتضمن أن يجهز المنتج من سمك سليم ونظيف وذا مظهر ولون ورائحة مميزة للسمك الطازج، وأن تكون المواد الداخلة في الإنتاج مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.واشترطت تداول الأسماك الطازجة في البحر والتي تستعمل لإعداد المنتج وأن يكون المنتج خالياً من المواد الغريبة، وألا تزيد نسبة ملح الطعام على 15% بالوزن.وأوضحت الهيئة أن العينة تعتبر معيبة في حال احتوائها على أكثر من 25% منها على اللون الوردي الناتج عن نمو البكتيريا الحمراء المحبة للملوحة على سطحها.أكدت ضرورة ألا تزيد نسبة الرماد غير الذائب في الحمض على 1,5 %، وألا تزيد نسبة الهستامين على 15مجم/100 جم من المنتج في متوسط وحدة العينة المختبرة ولا تزيد نسبة الهستامين على 20 مجم/100 جم من المنتج في أي وحدة عينة، وألا يحتوي المنتج على أية مضافات غذائية، وألا تزيد بقايا مبيدات الآفات.واشترطت أن يخلو المنتج من الكائنات الحية الدقيقة الممرضة وإفرازاتها، وأن تكون بقايا الملوثات في المنتج للمواصفات وألا يقل مستوى الملح عن 10% أو النشاط المائي أقل من 0,85 أو الحموضة 4,6 أو أقل، وأن تتم إزالة الأحشاء، وأن تكون طرق التصنيع طبقًا للمواصفات المعتمدة.وأشارت الهيئة إلى طرق التعبئة والنقل والتخزين، حيث أن يعبأ المنتج في عبوات تحميه من التلوث والتلف، أن تتطابق العبوات مع الاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية.وشددت الهيئة على أن يتم نقل المنتج بوسائل نقل نظيفة لم تستخدم في نقل أي مواد سامة أو ضارة، وأن تتطابق وسائل النقل مع الاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية.واشترطت أن تكون المخازن جيدة التهوية بعيدة من مصادر الحرارة والتلوث، وأن تكون المخازن مطابقة للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية.