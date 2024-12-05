شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض في صور.. تجارب مشوقة ولحظات رائعة يوثقها الركاب والان نبدء بالتفاصيل

مترو الرياض

خدمات مترو الرياض

مشروع مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - تجارب مشوقة ولحظات رائعة، هكذا تبدو اللقطات الرائعة التي حرص البعض من مرتادي مترو الرياض على توثيقها، وتصوير تفاصيل هذا المعلم الجديد بالمملكة.في مترو الرياض، ترى لقطات متعددة، تجعلك ترى حجم التفاعل الكبير وسعادة مرتاديه بهذه اللحظات، التي يحرصون فيها على توثيق هذه التفاصيل، وكأنه متحف يروي حكاية وقصة كبيرة، في أجواءٍ من الفخر والاعتزاز على هذا المشروع الضخم.توضح الصورة حجم الاهتمام الكبير بذوي الإعاقة في المملكة، من خلال الخدمات التي حرص مترو الرياض على توفيرها، وعدم حرمان تلك الفئة المهمة من خدماته، إذ يهب الجميع لمساعدتهم وتوفير وسائل الراحة، لتمكينهم من الخدمات.وفي أريحية تامة تنتظر الأسر، مجسدة حقيقة هذا العمل العملاق الذي يوفر الراحة للجميع، ففي كل محطة حكاية، وفي كل رحلة فصل جديد.و”مترو الرياض“ يعد أحد مرتكزات مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، والذي يتكون من قطارات وحافلات.كما يغطّي هذا المشروع خطوط رئيسية تربط بين مختلف أحياء العاصمة على امتداد 176 كيلومترا، وبسرعة تقدر بـ80 كلم في الساعة.أيضا يضم مترو الرياض 85 محطة، منها 8 محطات رئيسة تربط تلك الخطوطّ السّتّة ببعضها.ركاب مترو الرياض كانوا أكدوا لـ ”اليوم“ في حديث خاص عن انطباعاتهم الرائعة عن هذا العمل، إذ أشادوا بسرعة الخدمات، مثل إنهاء الإجراءات، وقلة فترة الانتظار.أيض أشادوا باختصار الوقت والمسافات، وإنهاء معاناتهم مع زحام الطرق، وفتح أمامهم آفاقًا جديدةً للتنقل بيسر وسهولة.