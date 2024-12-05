شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض تطبق الاختبارات المركزية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت إدارة تعليم الرياض قرارًا بتطبيق الاختبارات المركزية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، سواء الحكومية أو الأهلية، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

وسيتم تطبيق الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني على الصف الثالث الابتدائي في مادة اللغة العربية، والصف السادس الابتدائي في مادة العلوم، والصف الثالث المتوسط في مادة الرياضيات.

أما في الفصل الدراسي الثالث، فسيتم تطبيقها على الصف الثالث الابتدائي في مادة الرياضيات، والصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية، والصف الثالث المتوسط في مادة العلوم.

و تم إعفاء المدارس التي تحقق مستوى التميز في نواتج التعلم من تطبيق هذه الاختبارات، وأكدت الإدارة على أهمية تغطية جميع الوحدات الدراسية في المواد المقررة.

كما تم التأكيد على ضرورة تنويع مستويات الاختبارات وأسئلة الفترات لقياس قدرات الطلاب بشكل شامل، إضافة إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية هذه الاختبارات في تحسين نتائج التعلم.