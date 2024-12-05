شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الربيعة يتفقد مشروع الحي التاريخي بالمغيسل في المدينة المنورة برفقة وزير الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بزيارة الحي التاريخي بالمغيسلة برفقة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مبادرة أنسنة المدينة التي تهدف لتعزيز البعد الإنساني في الأحياء المستهدفة من قبل أمانة المنطقة وباقي شركاء التنمية بتعزيز الأنشطة الثقافية وظروف الحياة الصحية وتحسين الحالة التعليمية والاجتماعية لسكان الحي، ومعالجة التشوهات البصرية في المباني السكنية.

ويهدف برنامج أنسنة المدينة المنورة إلى تأهيل الأحياء السكنية القديمة لتكون صديقة للإنسان، وهو ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية ذات بعد إنساني في المدينة، وقد تم اختيار حي المغيسلة ليكون ضمن الأحياء المستهدفة في مبادرة أنسنة المدينة، إذ يعتبر أحد الأحياء العشوائية المجاورة للمسجد النبوي الشريف.

ويضم الحي مجموعة من المرافق الحكومية المهمة كإمارة المنطقة والأمانة، بالإضافة إلى المعالم الأثرية الموجودة داخل الحي حيث يحتوي على ما يقارب 70 معلمًا تاريخيًا ودينيًا.