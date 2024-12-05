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شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة أرجنتينية: نفخر بجهود المملكة في نشر الثقافة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت ثريا مرابط، إحدى معلمات اللغة العربية في مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن فخرها بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لدعم التعليم ونشر الثقافة الإسلامية في دول أمريكا اللاتينية عبر أكبر مركز إسلامي ثقافي بالعالم يعد صرحاً بارزاً في قلب العاصمة الأرجنتينية بيونس ايروس.
وأشارت ثريا إلى أن المركز يقدم خدمات تعليمية متميزة، من خلال مدرسة الملك فهد رحمه الله، وتشمل تعليم اللغة العربية للأطفال غير الناطقين بها، إلى جانب تدريس مجموعة متنوعة من العلوم مثل الحاسب واللغات الأخرى.
كما يتميز المركز بتنظيم أنشطة متجددة كل أسبوع، تركز على تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الإبداع بين الطلاب والطالبات على حد سواء.
وفي حديثها، قدمت شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الرشيدة على تلمس احتياجات المجتمع الأرجنتيني والمقيمين وتقديم الخدمات التعليمية لأبنائهم.
كما قدمت شكرها وتقديرها لمعالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد بالأرجنتين الوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم المستمر والخدمات المقدمة، مشيدةً بالدور البارز للمركز في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التفاهم الثقافي.
وأشارت ثريا إلى أن المركز يقدم خدمات تعليمية متميزة، من خلال مدرسة الملك فهد رحمه الله، وتشمل تعليم اللغة العربية للأطفال غير الناطقين بها، إلى جانب تدريس مجموعة متنوعة من العلوم مثل الحاسب واللغات الأخرى.
أنشطة متجددة
كما يتميز المركز بتنظيم أنشطة متجددة كل أسبوع، تركز على تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الإبداع بين الطلاب والطالبات على حد سواء.
وفي حديثها، قدمت شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الرشيدة على تلمس احتياجات المجتمع الأرجنتيني والمقيمين وتقديم الخدمات التعليمية لأبنائهم.
كما قدمت شكرها وتقديرها لمعالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد بالأرجنتين الوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم المستمر والخدمات المقدمة، مشيدةً بالدور البارز للمركز في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التفاهم الثقافي.