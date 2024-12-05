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الحصيني: هناك فرصة لهطول الأمطار اكشتوا وتنزهوا واحتاطوا الملابس ليلاً

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الأجواء المتوقعة لـ إجازة نهاية هذا الأسبوع .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” الأجواء نهاية الأسبوع معتدلة نهارًا وتميل للحرارة على بعض مدن سواحل البحر الأحمر وجنوب الخليج، وباردة ليلاً على معظم المناطق ووسط وشمال الخليج العربي.”

وأضاف:” هناك فرصة لهطول الأمطار على شمال الشرقية، اكشتوا وتنزهوا واحتاطوا في الملابس ليلاً.”

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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