شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: هناك فرصة لهطول الأمطار اكشتوا وتنزهوا واحتاطوا الملابس ليلاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الأجواء المتوقعة لـ إجازة نهاية هذا الأسبوع .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” الأجواء نهاية الأسبوع معتدلة نهارًا وتميل للحرارة على بعض مدن سواحل البحر الأحمر وجنوب الخليج، وباردة ليلاً على معظم المناطق ووسط وشمال الخليج العربي.”

وأضاف:” هناك فرصة لهطول الأمطار على شمال الشرقية، اكشتوا وتنزهوا واحتاطوا في الملابس ليلاً.”