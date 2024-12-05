مصلى ثالث على طرق المدينة

أنهى مشروع مبادرة محراب، المصلى الثالث على طرق السفر التي تربط المدينة المنورة، وتم تجهيز المسجد وفتحه أمام المصلين ضمن مشروع مبادرة محراب إحدى مبادرات الجمعيات الخاصة بالعناية بالمساجد «جمعية مساجد طيبة»، وتمت إقامة المسجد على طريق المدينة المنورة – القصيم؛ لخدمة ضيوف الرحمن ومرتادي الطريق من المسافرين، وأعد المصلى وفق موصفات وتصاميم حضارية تحسن المشهد الحضري والبصري.

ونفذت المبادرة من فبراير 2024 وحتى الآن 3 مصليات على الطرق وفق أعلى المعايير والمواكبة للبيئة من تهيئة للموقع وإعادة تدوير للمياه، حيث نفذت أول مصلى على طريق ينبع، فيما يجري الآن العمل على المصلى الثاني، والذي يعد أكبر مصلى من ناحية المساحة، إضافة إلى الانتهاء من المصلى الثالث على طريق المدينة القصيم.

ويحوي المصلى العديد من التقنيات الحديثة من خلال تطوير البيئة للمصليات المؤقتة والتعديل عليها بإخفاء التشوه البصري، إضافة إلى اختلاق هوية جديدة للمصليات المؤقتة، فيما يخدم المصلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن المقعدين، من خلال توفير مزلاج خاص ومواضئ مخصصة لهم، كما يوفر المصلى وسائل للاستفادة من مياه الوضوء بالتدوير لسقيا الأشجار الموجودة بمحيط المصلى، وكذلك كفاءة الإنشاء والتشغيل والصيانة، حيث خصص للمساجد إدارة صيانة وتشغيل تشرف على نظافتها وصيانتها بصورة مستمرة.