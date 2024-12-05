سيطرت الإناث على التطوع في الهلال الأحمر، وفاقت تطوع الذكور خلال العام الماضي، حيث بلغ تطوع الإناث الإسعافي 20.181 بـ56%، مقابل تطوع 15.965 ألف من الذكور بـ44%، وينافس كبار السن الشباب المشاركة في الفرص التطوعية، في وقت سجلت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة في التطوع الإسعافي بـ22%.

15 ألف فرصة

كشف تقرير الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي، تسجيل 36.146 متطوعًا ومتطوعة، وتسجيل 15.357 فرصة تطوعية، و1.144.601 مليون ساعة تطوعية، وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع 52.945.734 مليون ريال، وسجلت الفئة العمرية من 18-25 سنة أكثر الفئات العمرية مشاركين في الفرص التطوعية بـ15.004 ألف مشاركًا، وحلت الفئة العمرية من 40-60 سنة ثانيًا بـ3569 مشاركً جديدًاا، ومن 25-30 سنة ثالثا بـ3569 مشاركًا، ومن 11-17 سنة رابعًا بـ1641 مشاركًا، ومن 60-80 سنة خامسًا بـ25 مشاركًا.

7 فرص

تمثلت أبرز الفرص التطوعية في: التطوع الإسعافي، والتعليم، والمساعدات الإنسانية، والفنون، والبيئة، والرياضة، والعام والإداري، ويهدف العمل التطوعي إلى تنمية الحس الوطني، والإسهام في البرامج الإنسانية المختلفة، والاستعانة بجهود المتطوعين في المهرجانات الوطنية والأنشطة المحلية، والاستعانة بجهودهم وطاقاتهم في الحالات الإنسانية.

مكة تتصدر

تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة في التطوع الإسعافي للفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين 1265 متطوعًا إسعافيًا بـ22%، وحلت منطقة عسير ثانيًا بإجمالي 1040 متطوعًا إسعافيًا بـ18%، وجاءت المدينة المنورة ثالثًا بإجمالي 929 متطوعًا إسعافيًا بـ16%، ومنطقة الرياض رابعًا بإجمالي 820 متطوعًا إسعافيًا بـ15%، والمنطقة الشرقية خامسًا بإجمالي 498 متطوعًا إسعافيًا بـ9%، في حين حلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة تطوعًا إسعافيًا بـ1%، وجاءت منطقة جازان ثانيًا بـ1.45%، وحائل ثالثًا بـ2%، والقصيم رابعًا بـ2.28%، ونجران خامسًا بـ3%.

تطوع وإسعاف

تطوع الإناث يفوق الذكور إسعافيا

36 ألف متطوع ومتطوعة

%56 تطوع الإناث

%44 تطوع الذكور

15 ألف فرصة تطوعية

مليون ساعة تطوعية

7 فرص تطوعية

4 أهداف محققة

الأكثر تطوع إسعافي

مكة المكرمة: 22%

عسير: 18%

المدينة المنورة: 16%

الرياض: 15%

الشرقية: 9%

الأقل تطوع

الجوف: 1%

جازان: 1.45%

حائل: 2%

القصيم: 2.28%

نجران: 3%

أبرز الفرص التطوعية

01 التطوع الإسعافي

02 التعليم

03 المساعدات الإنسانية

04 الفنون

05 البيئة