شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع.. تفاصيل المعايير التخطيطية لمواقف السيارات والان نبدء بالتفاصيل

المتطلبات التخطيطية

اشتراطات مواقف السيارات

تركيب حواجز للسيارات

تركيب أجهزة الحماية من الصواعق

اشتراطات الأمن والسلامة

كاميرات مواقف السيارات

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة البلديات والإسكان، المعايير التخطيطية والتصميمية لمواقف السيارات، والاشتراطات الهندسية والصحية والأمن والسلامة، ومتطلبات التشغيل والصيانة.وقسّمت الوزارة مواقف السيارات إلى 4 أنواع هي مواقف السيارات على جانبي الطريق وخارجه ولذوي الإعاقة، ومواقف السيارات الذكية.واشترطت الوزارة في المتطلبات التخطيطية، التوازن بين العرض والطلب، مع مراعاة التطور العمراني وزيادة السكان، وتقليل التقاطعات، وتوفير الحد الأدنى من مواقف سيارات ذوي الإعاقة، مع حجب المواقف السطحية بحيث لا يمكن رؤيتها من الطريق، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم المواقف مثل تطبيقات الهواتف المحمولة.وألزمت ينبغي أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات بعيدة عن التقاطعات الرئيسية وفق المعايير التصميمية الموضحة في دليل دليل المعايير التخطيطية والتصميمية لمواقف السيارات، مع إمكانية استخدام الدور الأرضي في العمائر السكنية أو التجارية الإدارية متعددة الأدوار، مع الالتزام بتشجير واجهة المواقف.وأقر الدليل المعايير التصميمية للمواقف، بحيث ألا يقل الحد الأدنى لأبعاد المواقف الموازية عن 2,5 متر عرضا و1,5 متر طولا، وتوفير مسافة لحركة العبور من مواقف ذوي الهمم إلى المنحدر المجاور على أن تكون ما بين 1,5 متر إلى 2,1 متر، ويمكن دمج المسافة في حال تجاور موقفين لذوي الإعاقة.وأوجبت في مواقف السيارات على جانبي الطريق ألا تقل المسافة بين التقاطعات وأول موقف، وبين آخر موقف وخط عبور المشاة عند التقاطعات عن 1 متر.وبشأن مواقف السيارات أسفل المباني، يجب ألا يقل الارتفاع الصافي في فتحات الدخول أو الخروج عن 2,5 متر، وأن تنطبق عليها جميع متطلبات المواقف السطحية والمتعلقة بالتالي المداخل والمخارج، واختيار مواقع بعيدة قدر الإمكان عن التقاطعات والطرق السريعة لمداخل ومخارج المواقف لضمان سلامة المرور.وأكدت على ترك مسافة لا تقل عن 1,8 متر من حافتي مدخل المواقف مراعاة لوضوح الرؤية عند الخروج من المواقف، توفير مسافة أفقية عند نهاية المخرج تكفي لطول سيارة، وذلك ليتمكن السائق من رؤية حركة السيارات على الطريق.وألزمت الوزارة بتركيب المصدات المطاطية على أركان الأعمدة والجدران، منعا لتأثير اصطدام أو احتكاك السيارات بها، وتركيب حواجز للسيارات حول حدود الأدوار.وأوضحت الوزارة أنه يجب التأكد من كفاءة أنظمة التهوية والسلامة للعمل المستمر 24 ساعة عند درجة حرارة لا تقل عن درجات الحرارة «MAX DB»، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للفتحات الخارجية للسماح بعمل تهوية طبيعية.هذا فضلا عن إضافة نظام ميكانيكي لسحب الهواء وطرده خارج المبنى في جميع المواقف المفتوحة، وتركيب مخارج طرد العادم من المواقف في أماكن التي يوجد بها كثافة إشغال عالية، ويجب أن ترتفع بمقدار ثالثة أمتار رأسية فوق أعلى منسوب أي فتحة في مبنى مجاور لها في مدى دائرة نصف قطرها 15مترًا.وأوجبت الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة، ولا تفتح إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف.وأكدت على تركيب أجهزة الحماية من الصواعق، مع مراعاة السلامة العامة وإضاءة مسارات الهروب، وتوفير أجهزة كشف الحريق والإنذار المبكر ونظام الحماية من الحرائق.واشترطت الوزارة في معايير الأمن والسلامة تزويد المداخل والمخارج بعلامات مكتوبة ومضاءة، وتزويد كل مدخل بلوحة تحدد الارتفاع المسموح به للدخول، وتوضع هذه اللوحة بحيث يسمح لها بالحركة عند ملامستها لسطح السيارة التي تتجاوز الارتفاع وأن توضع حواجز متحركة على المداخل والمخارج عند الحاجة.وشددت على التأكد من ميول الأرضية أو الأرصفة المؤدية لمداخل المواقف أو المخارج بحيث تضمن عدم ارتفاع منسوب الرصيف أو هبوطه أمام المدخل أو المخرج بشكل يعوق حركة المشاة أو ذوي الإعاقة، وتخطيط الرصيف المؤدي للمداخل أو المخارج بلون واضح للأمين سلامة عبور المشاة.وتتضمن اشتراطات الأمن والسلامة استخدام موانع الانزلاق «النتوءات» بأرضية منحدرات المداخل والمخارج تمنع انزلاق السيارات عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول، وتكون هذه التواءات مكونة من الخرسانة ضمن المنحدر أو مكونة من شرائح معدنية تثبت في المنحدر، توفير ممرات مضادة للانزلاق للمشاة.وأكدت على يجب استخدام المصدات بأرضية المواقف لضمان عدم تعدي السيارات الحيز المخصص لها حتى لا تتعدى على الأرصفة أو مسارات المشاة أو المواقف المقابلة لها ويتم تثبيت هذه المصدات بأرضية المواقف أمام العجلات الأمامية للسيارات، وتصنع هذه المصدات من الخرسانة أو من مواد أخرى.ونص الدليل على دهن المصدات بلون أصفر لأنها قد تشكل مصدرًا لتعثر المشاة، فضلًا عن تزويد المواقف بكاميرات مراقبة مع توفير التسجيل لمدة شهر على الأقل وتزويد الجهات الحكومية بمحتواها عند طلبها بشكل رسمي.وألزمت بتوفير سلم للطوارئ بأطراف مباني المواقف لجميع أدوار المواقف، ويجب فصلها بواسطة أبواب مقاومة للحريق تفتح من الداخل إلى الخارج.ونص الدليل على يجب توفير اللافتات الإرشادية لمسارات حركة السيارات داخل المواقف، وتعلق في أماكن ظاهرة بحيث لا تعيق حركة مرور السيارات أو الأشخاص، مع استخدام الخط العربي المبسط والواضح.ووفقا للدليل، فإنه يجب زراعة شجرة واحد على الأقل لكل 4 مواقف، أو شجرة واحدة على الأقل لكل 6 أمتار، مع اختيار نوعيات أشجار قوية البنية واسعة الظلال.