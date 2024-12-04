شكرا لقرائتكم خبر عن "حرس الحدود" تشارك في معرض مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جناح وزارة الداخلية

الدمام - شريف احمد - تشارك المديرية العامة لحرس الحدود ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك.تنظم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في الفترة (4-5 ديسمبر 2024) بمدينة الرياض، وتحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز".يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للعمليات الأمنية والخدمات الطبية ومنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وإبراز جهودها في تعزيز الأمن والإسهام في التنمية.