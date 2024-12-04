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شكرا لقرائتكم خبر عن "حرس الحدود" تشارك في معرض مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك المديرية العامة لحرس الحدود ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك.
تنظم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في الفترة (4-5 ديسمبر 2024) بمدينة الرياض، وتحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز".
تنظم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في الفترة (4-5 ديسمبر 2024) بمدينة الرياض، وتحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز".