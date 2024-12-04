شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تشارك في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والجمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي تنظمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الفترة (4 - 5 ديسمبر 2024) بمدينة الرياض، بقطاعات الأمن العام والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للعمليات الأمنية والخدمات الطبية ومنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".

وتستعرض وزارة الداخلية لزوار الجناح، الأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار، وأبرز التقنيات الطبية الحديثة، وإسهاماتها بتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات.

