شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. تسجيل آلة السمسمية في قائمة التراث غير المادي باليونسكو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة التراث بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم والوفد الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو عن تسجيل “صناعة وعزف آلة السمسمية” ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو،، وذلك من خلال ملف ترشيح قادته جمهورية مصر العربية.
ويأتي الإنجاز تأكيدًا على الأهمية الثقافية والفنية لآلة السمسمية، التي تعد جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية للمجتمعات الساحلية.
وأوضحت هيئة التراث أن تسجيل آلة السمسمية يعكس التزام المملكة بحماية التراث الثقافي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
وتعد آلة السمسمية وسيلة للتعبير الفني والموسيقي، إذ تحمل بين أوتارها حكايات الشعوب الساحلية وتاريخهم الممتد عبر الأجيال. كما تبرز كرمز للتنوع الثقافي الذي يثري النسيج الإنساني المشترك.
ويمثل الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة المملكة نحو تعزيز حضورها الثقافي عالميًا، وتسليط الضوء على تراثها العريق ومساهمتها في الحفاظ على التراث الإنساني المشترك.
ويأتي الإنجاز تأكيدًا على الأهمية الثقافية والفنية لآلة السمسمية، التي تعد جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية للمجتمعات الساحلية.
آلة السمسميةوتُستخدم السمسمية في إحياء المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والمهرجانات الثقافية، حيث تضيف ألحانها لمسة فريدة تعبر عن المشاعر والتجارب المحلية.
وأوضحت هيئة التراث أن تسجيل آلة السمسمية يعكس التزام المملكة بحماية التراث الثقافي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
رمز التنوع الثقافييُشار إلى أن هذا الجهد المتكامل يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز حضور تراثها الوطني في المحافل العالمية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تولي الثقافة والتراث دورًا محوريًا في التنمية المستدامة.
وتعد آلة السمسمية وسيلة للتعبير الفني والموسيقي، إذ تحمل بين أوتارها حكايات الشعوب الساحلية وتاريخهم الممتد عبر الأجيال. كما تبرز كرمز للتنوع الثقافي الذي يثري النسيج الإنساني المشترك.
ويمثل الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة المملكة نحو تعزيز حضورها الثقافي عالميًا، وتسليط الضوء على تراثها العريق ومساهمتها في الحفاظ على التراث الإنساني المشترك.