شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. تسجيل آلة السمسمية في قائمة التراث غير المادي باليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام