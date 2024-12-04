شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحهما.. تعرف على المسارين الأحمر والأخضر في مترو الرياض والان نبدء بالتفاصيل

محطات المسار الأحمر:

جامعة الملك سعود.

محطة واحة الملك سلمان.

المدينة التقنية (كاكست).

محطة التخصصي.

محطة stc.

محطة الورود.

محطة الملك عبدالعزيز.

محطة وزارة التعليم.

محطة النزهة.

مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

محطة خالد بن الوليد.

محطة الحمراء.

محطة الخليج.

محطة أشبيليا.

محظة مدينة الملك فهد الرياضية.

محطات المسار الأخضر

محطة وزارة التعليم.

محطة حديقة الملك سلمان.

محطة السليمانية.

محطة الضباب.

محطة ميدان أبوظبي.

محطة نادي الضباط.

محطة التأمينات الاجتماعية.

محطة الوزارات.

محطة وزارة الدفاع.

محطة مستشفى الملك عبدالعزيز.

محطة وزارة المالية.

محطة المتحف الوطني.

أطول وأقصر المسارات

الأنفاق والجسور بمسارات مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - ينطلق المسارين الثاني والخامس من مترو الرياض يوم الأحد 15 ديسمبر، ويبدأ المسار الثاني (الخط الأحمر) بطول 25.3 كيلومتر، من طريق الملك عبد الله وينتهي عند استاد الملك فهد، ويشتمل على 15 محطة ويلتقي هذا المسار مع المسار الأخضر عند محطة وزارة التعليمأما المسار الخامس (الخط الأخضر) محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كيلومتر، فيبدأ عند محطة وزارة التعليم وينتهي عند المتحف الوطنين ويبلغ عدد محطاته 12 محطةويمتد هذا الخط تحت الأرض من نفق بمحازاة شارع الملك عبدالعزيز، بين مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وقاعدة الرياض الجوية ، قبل ارتباطه بطريق الملك عبداللهيبلغ إجمالي طول مسارات مترو الرياض الكهربائي (المترو) الستة 176 كيلومتر.أطول تلك المسارات هو المسار الثالث (الخط البرتقالي) محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول والذي سيتم افتتاحه الأحد الخامس من يناير 2025م، بطول 40.7 كيلومتر.في حين يعتبر المسار الخامس (الخط الأخضر) محور طريق الملك عبدالعزيز هو الأقصر بطول 12.9 كيلومتر، ويليه المسار الثاني (الخط الأحمر) طريق الملك عبدالله بطول 25.3 كيلومتر.بلغ عدد محطات الشبكة 85 محطة، وأكثر المحطات هي التي على المسار الأزرق بـ 25 محطة.حملت 8 محطات في قطار الرياض أسماء لـ 8 شركات وطنية، كانت قد فازت في نوفمبر 2018، بالمنافسة التي طرحتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بقيمة إجمالية ‏بلغت 1.045 مليار ريال، لمدة 10 سنوات.ينطلق مترو الرياض في مساره على ثلاث مستويات هي سطح الأرض والأنفاق والجسور، فالأنفاق التي تم حفرها لاحتضان أجزاء من شبكة مسارات مترو الرياض، طولها أكثر من 73.4 كيلومتر، موزعة بين جميع مسارات المشروع الستة التي يتكون منها المشروع، والبالغ طولها الإجمالي 176 كيلومتر، وبنسبة تبلغ 41.7% من إجمالي أطوال مسارات المشروع.وتشكل المسارات على سطح الأرض المستوى الثاني من شبكة القطار، بطول إجمالي يبلغ 18.9 كيلومتر، وتشكل نسبة 10.7% من إجمالي مسارات الشبكةأما المستوى الثالث للشبكة وهو مستوى الجسور فيشكل معظم المسارات، بأطوال بلغت نحو 83.8 كيلو متر، بنسبة تبلغ 47% من إجمالي أطوال الشبكة على كل المسارات.