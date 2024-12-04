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الجبير يبحث تغير المناخ مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السيدة إنغر أندرسن.
وذلك على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقه بالبيئة والتغير المناخي والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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