شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث تغير المناخ مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السيدة إنغر أندرسن.

وذلك على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقه بالبيئة والتغير المناخي والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

